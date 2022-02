Formez vos bataillons avec l’école CMH – Centre de Management Hôtelier International

Formez vos bataillons: Romain Peyré est l’invité d’Ariane Massenet

Romain Peyré, directeur du centre de management hôtelier international est l’invité d’Ariane Massenet dans ce nouveau numéro de Formez vos bataillons. Il revient sur les formations au secteur de l’hôtellerie et du tourisme et les opportunités pour celles et ceux qui désirent intégrer ce milieu.

Formez vos bataillons: l’Hôtellerie Restauration, un secteur qui recrute!

Qui l’aurait cru ; après plus de deux ans de crise sanitaire on pensait le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme complètement dévasté et peu porteur pour les recrutements. Et pourtant les derniers indicateurs sont au beau fixe avec plus de 100 000 recrutements dans le secteur. “Toute une partie de notre industrie s’en est bien sortie, les saisonniers notamment, analyse Romain Peyré, directeur du CMH. Ceux qui ont le plus souffert de la crise sont les établissements en montagne mais heureusement la demande est de retour.” Au sein de son organisme de formation, on accompagne chaque année une centaine de jeunes à intégrer cet univers professionnel qui reste porteur. La digitalisation croissante de la société pousse d’ailleurs le milieu à se réinventer, à innover, et la clientèle de plus en plus exigeante oblige les formations à maintenir un degré d’excellence toujours très élevé. Pour accompagner les jeunes dans cette formation, le CMH propose de nombreuses périodes d’immersion en entreprise. “Rien ne remplace le terrain dans notre secteur, poursuit le directeur. Entre apprendre à gérer un flux de clients théoriquement et le gérer concrètement ça n’a rien à voir.”