ICI ON CHALLENGE : LABORATOIRE ALTHEYS

Dans cette édition de ici on challenge Amal Laoui reçoit Hanane Drissi, Fondatrice et Directrice générale d’Altheys. Altheys est un laboratoire dermo-cosmétique qui propose une solution à base de plantain lancélolé pour traiter l’eczéma, le psoriasis et la dermatite. Le plantain lancélolé est une plante vivace aux vertus médicinales que l’on peut trouver partout mais que la société cultive sur son domaine en Lozère. Basée sur une formule brevetée, leur produits sont fabriqués à partir de plantes et de fleurs à Albaret-le-Comtal (48).