Curtis Music

Curtis Music, c’est une box musicale mensuelle, un blog et des événements. Tina, Bérengère, Marine et Ludivine se sont rencontrées à l’Université de Montpellier. Elles ont en commun la passion de la musique. Et c’est autour de cette passion qu’elles ont créé leur entreprise. Leur projet a vu le jour avec le soutien du programme Les Entrepr’. Découvrez leur histoire dans Label Entreprise.

Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre

Chaque semaine, Label Entreprise présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Cette émission donne aussi la parole aux entrepreneurs. Ainsi, vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.