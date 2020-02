L’emploi des seniors avec Seniors à votre service

La situation de l’emploi des seniors

L’emploi des seniors en France souffre. Alors que le temps de vie professionnelle ne cesse de s’allonger, les plus de 45 ans en sont les premières victimes. En effet, selon la Cour des Comptes, si le taux d’emploi des plus de 50 ans a progressé depuis le début des années 2000. Il reste encore en dessous de la moyenne européenne : passant de 36,4% à 52,3%. La moyenne européenne étant à 59,1%. Face à ces chiffres, c’est le taux de chômage, de courte et longue durée, qui alarme. Ainsi, le nombre de chômeurs de 50 ans et plus a doublé depuis 2008. Une hausse bien plus importante que pour les 15-24 (11%) et les 25-49 ans (26%). Alors comment remédier à ces difficultés ? Quelles solutions existent-ils aujourd’hui ? Et pourquoi est-ce si compliqué pour les plus de 50 ans de trouver un employeur ? Valérie Gruau, invitée du Journal de l’Emploi, nous présente Seniors à votre service.

Une plateforme pour l’emploi des seniors

C’est partant de ces constats alarmants que Valérie Gruau a créé Seniors à votre service. Donner du sens à son travail par l’aide à autrui. Seniors à votre service répertorie des offres d’emploi et met en relation candidats et recruteurs, pour des missions ou de réels contrats CDD ou CDI. Résultat, aujourd’hui Seniors à votre service c’est 350 000 membres actifs, répartis sur toute la France et plus de 8 000 mise en relation chaque mois. C’est à découvrir dans le Journal de l’Emploi.