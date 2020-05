Mardi 19 mai, 17h, de nombreux lycéens de terminale scrutent leurs écran d’ordinateur. Ils rafraichissent frénétiquement la page internet parcoursup.fr pour savoir où ils étudieront à partir de septembre 2020. Et pour aider les candidats de cette troisième session, un peu spéciale en raison de la crise sanitaire, votre émission « Le jour d’après spécial Parcoursup » répond à toutes vos questions concernant la plateforme.

Un calendrier serré !

Si la première session de résultat est tombée mardi 19 mai à 17h, il reste encore de nombreuses étapes aux candidats avant de savoir où ils étudieront l’année prochaine. En effet, les candidats disposent d’un délai de cinq jours entre le 19 et le 23 mai, inclus, pour accepter, refuser ou placer en attente une proposition d’admission. Puis ce délai se réduit à quatre jours pour les propositions tombées le 24 mai. Et enfin trois jours du 25 mai au 15 juillet. Un calendrier serré donc pour ces candidats. Mais pas de panique, nous sommes là pour vous aider.

Des invités experts pour vous aider à comprendre Parcoursup et vous rassurer !

Pour les 650 000 lycéens et les 300 000 candidats en réorientation ou en reprises d’études, ce mardi 19 mai est une longue, voir très longue journée et engendre de nombreuses interrogations. Admis, sur liste d’attente, refusé, voilà ce qui attends ces jeunes candidats. D’ailleurs d’après un sondage réalisé par l’association Article 1 auprès d’élèves en classe de terminale, près de 70% d’entre eux se disent stressés et près de 80% s’inquiètent sur l’obtention de leurs voeux.

Pour les aider, Justine Cosemans reçoit des invités pour répondre à toutes vos questions :

Guillaume Ouattara, expert en enseignement supérieur

Ilyes Zamali, directeur nationale du développement pour le réseau IDRAC Business School

Antoine Jouglet, responsable de la formation ingénieur à l’université de technologie de Compiègne (UTC)

De plus, deux lycéens en classe de Terminale sont également présent pour témoigner de cette journée spéciale pour eux.