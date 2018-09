Le salon SME : un rendez-vous incontournable.

C’est le rendez-vous d’automne des entrepreneurs. Le Salon SME se tiendra les 1er et 2 octobre 2018 au Palais des Congrès de Paris. Le Salon SME permet aux visiteurs de rencontrer et d’échanger avec 1 000 experts, sur les stands des exposants ou lors de conférences. Et, cette année, le Salon a prévu 3 programmes spécifiques pour répondre aux attentes des visiteurs :

-Le 1er est dédié aux Dirigeants de TPE.

-Puis, le 2ème est consacré aux Freelances et Consultants indépendants.

-Et enfin, le 3ème est transversal avec 10 sessions d’entrainement lors de Master Class.

La franchise, les Femmes Entrepreneures et les Jeunes Entrepreneurs seront 3 thèmes traités en détail.

Enfin, la conférence inaugurale « Secrets d’entrepreneurs qui font grandir leur entreprise » et la conférence de clôture : « Réussir malgré les doutes, ils y sont arrivés, pourquoi pas vous ? » seront 2 moments privilégiés pour réfléchir et profiter de l’expérience des intervenants.

Et, pour connaître le programme du salon : salonsme.com. Alors, RDV les 1 et 2 octobre 2018 au Palais des Congrès de Paris. Bon salon et à bientôt pour un nouvel agenda de l’entreprise

