Le Campus Sciences-U Lyon dans Learning Live !

Learning Live continue de révéler vos ambitions et de vous présenter les campus et écoles tout autour de la France. A deux heures des Alpes et des pistes de ski et à trois heures des plages de la Méditerranée. Aujourd’hui direction Lyon, direction le Campus Sciences-U Lyon !

Sciences-U Lyon « Ouvrez vos horizons ! »

Au coeur de la deuxième ville étudiante de France, Sciences-U Lyon est un campus regroupant 9 écoles spécialisées. Ainsi, que vous soyez à la recherche de formations en finance, commerce, design, mode, informatique ou encore immobilier. Les écoles du campus vous proposent des cursus complets, professionnalisants et innovants. Aussi, vous serez formés de bac à bac +5, en initial ou alternance. Des cursus donc, professionnalisants afin d’être opérationnel dès la sortie de l’école et ainsi intégrer au mieux le monde du travail.

L’équipe mobilisée pour Learning Live !

Et pour assurer une continuité de formation optimale, les équipes de Sciences-U Lyon vous accompagnent. Choix d’école, d’entreprise, de filière… Aussi, les équipes du campus se sont mobilisées pour Learning Live. En effet, grâce à cette émission interactive et connectée, elles répondent à toutes vos questions. Jérôme Joinet a le plaisir de recevoir :

, intervenant et CEO d’Edonvino, Et Nadir Yahiaoui, actuel étudiant en 5ème année de commerce.

Ensemble, ils vous donnent toutes les informations pour tout savoir sur ce campus. Et si vous souhaitez vous entretenir directement avec eux, rendez-vous sur jpo-d.com/ecole/campus-sciences-u-lyon.