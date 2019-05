Le Business Club de France des Entrepreneurs reçoit le Slip Français

Le slip made in France, un pari d’amis. Dans ce premier numéro de Business Club de France des Entrepreneurs, Michel Picot revient sur la fabuleuse aventure du Slip Français. Pour en parler, il reçoit Guillaume Gibault, président et fondateur de l’entreprise « Le Slip Français ». Tout à commencé en 2011 avec le pari de vendre des slips. Des slips, oui ! Mais made in France. Dans ce numéro, Michel Picot et ses invités abordent la question du textile Made in France. Quelque peu délaissé avec la main d’oeuvre bon marché à l’étranger, le made in France commence à revenir en force. Aujourd’hui, « Le Slip Français » c’est des points de vente dans toute la France et sur internet. Ce qui n’était à l’origine qu’un pari entre amis a permis de créer une nouvelle entreprise et des emplois, le tout, Made in France.

Business Club de France des Entrepreneurs, c’est LE magazine des entreprises qui font bouger la France. Présentée par Michel Picot.