Confidences : les lauréats du prix Moovjee 2020

Moovjee 2020: le palmarès

Dans cette émission présentée par Bénédicte Sanson et Thomas Benzazon, vous allez découvrir le palmarès du Prix Moovjee 2020 qui récompense les jeunes créateurs d’entreprises.

L’émission vous propose un documentaire réalisé dans les coulisses du jury grand prix Moovjee. Un film qui vous permettra de découvrir le déroulé du Prix Moovjee, mais aussi tous ces jeunes entrepreneurs et les acteurs mobilisés à leurs côtés.

Les lauréats du Prix Moovjee 2020 ainsi que les mentions spéciales vous seront dévoilés par les différents invités:

– Dominique Restino, fondateur et président du Moovjee

– Claude Koestner Directeur général adjoint du CIC

– Farid Lahlou, co-fondateur Des bras en Plus et ancien lauréat du Moovjee

et

– Samantha Montalban, co-fondatrice de Mina Storm, et ancienne lauréate du Moovjee.