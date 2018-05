Le bien-être dans l’air du temps.

Le bien-être et le développement personnel sont des domaines dans l’air du temps. Mais, pour monter son entreprise dans ce secteur, quel type de produit ou de service faut-il lancer pour percer ? De la formulation de conseils à l’organisation d’événements en passant par la création de boutique innovante, certaines entrepreneures ont trouvé la bonne formule. Des formules destinées à des particuliers mais aussi à des professionnels en vue d’un mieux-être global. Axelle Roucou de Serial Yoggeur, Justine Andanson de Trucs de Nana et Charlotte Pignal de She is Morning, invitées de Business Women, spécialistes du sujet, partagent leur expérience et livrent leur analyse.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent.

Chaque mois, Business Women donne la parole à des femmes entrepreneures. Profitez de leurs expériences et de leurs conseils pour vous lancer à votre tour. Les émissions sont disponibles sur Business Women.