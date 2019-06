La boutique sans argent : Si on changeait notre manière de considérer nos biens ?

La boutique sans argent: la solidarité au service de la lutte contre les déchets

Située dans le 12ème arrondissement de Paris, La boutique sans argent est, depuis 2013, un lieu collaboratif et d’échange où l’objectif zéro déchet est au cœur de l’engagement. Déborah Fishchkandl, présidente de cette association entend favoriser la solidarité au travers de dons. Ici, toute personne peut venir déposer, échanger ou récupérer un bien dont il n’a plus l’utilité. Point de paiement mais de l’échange pour lutter contre les déchets mais aussi pour favoriser la solidarité entre les citoyens.

Un lieu de vie et de lien social

La Boutique sans argent n’est pas seulement de la seconde-main. C’est un lieu de partage où tous peuvent se retrouver autour d’un café afin d’aborder les différentes questions autour de nos modes de consommation et de notre rapport aux biens que nous possédons. En plus de promouvoir cette deuxième vie des objets, l’association sensibilise et encourage à de nouvelles pratiques plus responsables. Et ce grâce à des ateliers de réparation ou d’upside cleaning. Située 2 rue Edouard Robert dans le 12ème, la boutique est ouverte tous les après-midis, du mardi au samedi. Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site internet : www.laboutiquesansargent.org