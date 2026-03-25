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02- Les MÃ©tiers de demain

L’ISEG : l’Ã©cole pour se former aux mÃ©tiers de la communication, du marketing et de la com

Emission du 25/03/2026 - DurÃ©e 30 minutes
ISEG

Marketing, communication et influence : les nouveaux mÃ©tiers qui sÃ©duisent les jeunes talents

Dans ce nouvel Ã©pisode de lâ€™Ã©mission Les MÃ©tiers de Demain, Florence Duprat sâ€™intÃ©resse aux transformations profondes des mÃ©tiers du marketing, de la communication et de lâ€™influence.
Ã€ lâ€™heure oÃ¹ les rÃ©seaux sociaux, les nouvelles technologies et lâ€™intelligence artificielle redÃ©finissent les stratÃ©gies des marques, les compÃ©tences attendues par les entreprises Ã©voluent rapidement.
Cette Ã©mission met en lumiÃ¨re les formations et les parcours qui permettent aujourdâ€™hui de se prÃ©parer aux mÃ©tiers de la communication de demain.

Former les talents du marketing et de la communication ave l’ISEG

Sur le plateau, StÃ©phanie Boisseleau, directrice nationale marketing et communication de lâ€™ISEG, prÃ©sente le positionnement de lâ€™Ã©cole, qui compte 8 campus en France, dont celui de Lyon particuliÃ¨rement dynamique dans lâ€™Ã©cosystÃ¨me entrepreneurial et crÃ©atif.
Lâ€™ISEG forme les futurs professionnels du marketing, de la communication, de lâ€™influence et du digital Ã  travers diffÃ©rents parcours, notamment les Bachelors et le Programme Grande Ã‰cole. Lâ€™Ã©cole se distingue par une pÃ©dagogie fondÃ©e sur la pratique, les projets concrets et lâ€™hybridation des compÃ©tences. Cette approche sâ€™appuie notamment sur les synergies avec dâ€™autres Ã©coles du groupe IONIS, comme EPITECH ou e-artsup, afin de croiser marketing, technologie et crÃ©ation. Lâ€™Ã©mission aborde Ã©galement lâ€™impact de lâ€™intelligence artificielle sur les mÃ©tiers de la communication : automatisation de certaines tÃ¢ches, amplification de la crÃ©ativitÃ©, nouvelles stratÃ©gies dâ€™influence et gestion de crise Ã  lâ€™Ã¨re numÃ©rique.

Les Ã©tudiants de l’ISEG face aux nouveaux mÃ©tiers de la communication

Deux Ã©tudiants de lâ€™ISEG partagent leur expÃ©rience et leur parcours :
Â· MathÃ©o Pinson, Ã©tudiant en premiÃ¨re annÃ©e de MBA Ã  lâ€™ISEG et community manager chez Hula Hoop.
Â· Ambre Delaveau, en deuxiÃ¨me annÃ©e de MBA Ã  lâ€™ISEG et chef de projet junior chez Stellantis.
Ils expliquent leur orientation vers les mÃ©tiers du marketing et de la communication, leur parcours acadÃ©mique et lâ€™importance de lâ€™alternance dans leur formation. Entre gestion de projets, stratÃ©gie digitale et crÃ©ation de contenus, ces expÃ©riences en entreprise leur permettent dâ€™acquÃ©rir des compÃ©tences concrÃ¨tes et de se prÃ©parer Ã  leur future carriÃ¨re.

Le regard des entreprises sur les talents de demain

Lâ€™Ã©mission accueille Ã©galement Laurent Allias, fondateur de lâ€™agence de publicitÃ© indÃ©pendante Agence Josiane et du rÃ©seau dâ€™agences crÃ©atives The NonConformist Network. Il partage sa vision des Ã©volutions du secteur publicitaire et des profils recherchÃ©s dans les mÃ©tiers de la communication. Pour lui, les entreprises attendent aujourdâ€™hui des talents capables de combiner crÃ©ativitÃ©, culture digitale et capacitÃ© dâ€™adaptation dans un environnement en mutation permanente. Les agences recherchent Ã©galement des personnalitÃ©s singuliÃ¨res, capables de proposer des idÃ©es nouvelles et de sâ€™investir dans des projets crÃ©atifs et stratÃ©giques. Des mÃ©tiers en constante Ã©volution Entre marketing digital, stratÃ©gie dâ€™influence, communication de marque et crÃ©ation de contenus, les mÃ©tiers de la communication continuent dâ€™Ã©voluer au rythme des technologies et des nouveaux usages.

Ã€ travers cette Ã©mission, Les MÃ©tiers de Demain propose un Ã©clairage concret sur ces carriÃ¨res, les formations qui y prÃ©parent et les compÃ©tences nÃ©cessaires pour rÃ©ussir dans cet univers oÃ¹ crÃ©ativitÃ©, analyse et innovation deviennent les clÃ©s des mÃ©tiers de demain

Cette Ã©mission Les MÃ©tiers de Demain produite par JobTalk TV â€“ MÃ©diavoice Consulting a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e en partenariat avec lâ€™Ã©cole de marketing et de communication ISEG, membre du IONIS Education Group.

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