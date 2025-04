Alternance en agriculture : l’ESA franchit un cap

Alternance en agriculture : l’ESA dépasse les 1 000 apprentis et forme aux métiers du vivant, de la production végétale à l’agroalimentaire. Dans ce nouvel épisode du Journal de la Formation, Jérôme Joinet reçoit Vivianne Le Gall, responsable du service alternance à l’ESA – École Supérieure des Agricultures.

L’alternance agricole au cœur des formations de l’ESA

À l’ESA, l’agriculture se conjugue au pluriel. Il n’existe pas une seule agriculture, mais une grande diversité de pratiques. Chaque filière répond à des besoins spécifiques, sur des territoires variés. C’est pourquoi l’ESA forme des profils très différents : futurs exploitants, techniciens du paysage, commerciaux agricoles ou ingénieurs en agroalimentaire.

Cette diversité reflète les réalités d’un secteur en transformation. En effet, les enjeux sont nombreux : transition écologique, sécurité alimentaire, innovation technologique ou encore gestion des ressources. Pour y répondre, l’école adapte ses formations et mise sur des parcours en alternance, en lien étroit avec les entreprises. Avec 1 000 apprentis formés cette année, l’école franchit un cap significatif dans le développement de l’alternance.

Installée à Angers et à Guyancourt, l’ESA propose des formations du BTS au diplôme d’ingénieur, avec des spécialisations en production animale, production végétale, horticulture, paysage, maraîchage, commerce ou gestion. Les parcours mènent à des postes de techniciens, commerciaux, ingénieurs agronomes ou exploitants agricoles. Recherche, qualité, agroalimentaire ou viticulture font également partie des débouchés.

L’école s’adresse à un public divers : lycéens via Parcoursup, adultes en reconversion, étudiants en recherche d’alternance, tous accompagnés dans leur projet. Des job dating sont organisés pour faciliter les rencontres avec les entreprises partenaires.

À propos de l’ESA

L’ESA, basée à Angers et Guyancourt, commune française située dans le département des Yvelines, forme chaque année 3 200 étudiants dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de l’agroalimentaire. Elle propose des formations en temps plein, en alternance, à distance ou via la VAE. L’école articule recherche, formation et innovation pour accompagner les transitions du monde agricole.