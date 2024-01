Invest’In Tech : la souveraineté alimentaire

Dans cette édition de Invest’In Tech, Céline Valensi vous propose un focus sur la souveraineté alimentaire.

Souveraineté alimentaire : Quels enjeux pour quel financement ?

Pourquoi un tel déclin de l’agriculture française ?

Comment inverser la tendance et revenir à un niveau constant de suffisance alimentaire nationale ?

Ce sont ces grandes questions qui sont abordées par les deux invités de l’émission:

Nadim El Kazem partner chez Peakbridge, un fonds d’investissement basé à Genève.

« Les technologies qui nous intéressent sont celles qui permettent un passage à l’échelle, mais aussi de régionaliser la production agricole sur le sol français ». Nadim El Khazen

Et

Augustin de la Grandière, co-fondateur de la société MILPA, une entreprise française qui œuvre pour un retour à une agriculture vertueuse, rentable et raisonnée.

« La terre est un actif extraordinaire puisqu’elle permet de nourrir des milliers d’individus et de capter du carbone. Nous assurons un revenu fixe à tous les agriculteurs, et ce, sans prise de risques » Auguste De la Grandière

Avec la crise agricole, une agriculture à repenser ?

Hausse des prix, hausse des charges, dérèglement climatique, les agriculteurs se disent aujourd’hui étranglés! Sur les 500.000 agriculteurs en France et près de la moitié d’entre eux partiront à la retraite dès 2030 et il y a peu de jeunes veulent prendre la relève. Ce secteur, essentiel à notre économie se doit d’être repensé, réinventé, pour garantir notre souveraineté alimentaire.

L’agriculture a donc besoin d’un souffle nouveau et surtout d’une attention particulière. D’ailleurs, en décembre dernier dans le cadre de la COP28, un nouveau cap a été fixé. Rassembler 85 milliards de dollars pour financer des actions majeures en faveur du climat et revenir à une souveraineté alimentaire. En France, face a cette crise des vocations, ce 24 janvier 2024 sera présenté en Conseil des ministres, un projet de loi pour faciliter la reprise d’exploitations agricoles.

Avec cette édition, Invest’In’ Tech apporte sa pierre au débat! vous découvrirez un investisseur et un chef d’entreprise qui propose des solutions pour l’agriculture de demain.

Des entrepreneurs qui privilégient des projets porteurs de sens et qui choisissent de mettre leur talent au service de la création de richesse et d’emplois sur le territoire.