Hors des Sentiers battus: direction la Pologne

A la découverte de la Pologne

Après avoir fait le Portugal et l’Islande, maintenant l’aventurier part à la découverte de la Pologne. Au guidon de son quad, il vous mènera à travers ce pays, chargé d’histoire. Vous pourrez voir des lieux comme Les Sudètes, le Massif de Bohême, le Mont Sniejka le Désert de Błędów ou encore des châteaux forts et des bunkers SS. Vous pourrez aussi rencontrer les bisons d’Europe et les chevaux koniks qui y vivent. Le voyage se terminera par des haltes dans les forêts de Białowieża et Mazurie ou devant des lacs ou rivières.

Un documentaire réalisé par Guillaume Ravau.