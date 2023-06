ICI ON CHALLENGE avec SAVOOVA

Anne-Laure Day, présidente de SAVOOVA et directrice de Digit Up est l’invitée d’Amal Laoui. Découvrez la cross-réalité avec SAVOOVA, agence de communication et d’évènementiel XR, qui lance Digit Up, le premier salon cross-réalités dédié au digital et aux nouvelles technologies. 8 au 11 février 2024 pour les professionnels et le grand public.