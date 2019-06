Votre école chez vous : Si on changeait notre mode d’apprentissage ?

Favoriser l’éducation pour tous : la mission de votre école chez vous

Depuis 60 ans, l’association Votre école chez vous (VECV), présidée par Isabelle Welcomme, s’efforce de garantir un enseignement de qualité aux enfants et adolescents qui ne peuvent suivre un parcours scolaire classique. Malades, atteints de handicaps ou présentant des troubles sévères d’apprentissage. VECV met gratuitement, à disposition des familles, une équipe d’enseignants formés et diplômés d’Etat pour garantir un apprentissage complet en supprimant le stress et les contraintes d’un emploi du temps plus chargé. Chaque année, c’est plus de 200 élèves qui suivent les cours dispensés par l’association.

Une adaptation aux besoins de chaque élève

Des cours comme en classe mais adaptés à chaque élève avec des leçons, devoirs et évaluations pour garantir un apprentissage complet. Loin de la pression des écoles, avec le soutien des professeurs, les élèves suivent le programme officiel de l’Education Nationale. Une solution largement plébiscitée par les parents d’élèves qui appellent à la nécessité d’ouvrir davantage ces structures. Née en 1954, l’association garantie des cours en Île-de-France mais aussi dans la région de Rouen. Pour davantage d’informations : www.vevc.com