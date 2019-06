La Médiation nationale du Crédit, valable pour toutes les entreprises

Vous êtes chef d’entreprise et vous rencontrez un problème avec une de vos banques ? avec un assureur-crédit ? Quelle que soit la taille de votre entreprise (artisan, commerçant, profession libérale), la Médiation du crédit peut vous aider, gratuitement et en toute confidentialité.

Qu’est-ce que la Médiation nationale du Crédit ?

La Médiation du Crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés d’affacturage, assureurs-crédit..). Créée en 2008, la Médiation du Crédit reste un acteur majeur du financement des entreprises françaises et en particulier des PME. En 2017, plus de 900 entreprises ont ainsi été confortées dans leur activité. Et plus de 190 millions d’euros d’encours de crédit ont été débloqués. Alors pour en savoir plus sur ce dispositif, Label Entreprise reçoit Frédéric Visnovky, Médiateur national du Crédit. Cette émission a été enregistrée lors du forum TPE PME organisé par la Banque de France.

