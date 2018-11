Le Journal de l’Emploi: Skill and You recrute 150 personnes

Le e-learning et l’enseignement à distance: un secteur qui recrute!

Dans cette édition du journal de l’emploi nous recevons:

– Gwladys Ferraris; Responsable Ressources Humaines de Skill and You.

Skill and You est une entreprise en plein développement dans le secteur du e-learning et de l’enseignement à distance. La société compte 12 écoles qui proposent près de 200 formations et ils recrutent! Actuellement 150 postes sont à pourvoir à Paris (Montrouge), Valenciennes et Avignon sur les 12 prochains mois au sein du groupe.Les profils recherchés sont les suivants : conseillers pédagogiques juniors et seniors, des responsables pédagogiques et du personnel administratif. pour en savoir plus suivez le lien!