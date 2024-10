GÉNÉRATIONS RECONVERSION 2024 : MEHDI BEKRI, une double reconversion

« si vous ne vous sentez pas bien dans votre métier,…changez les choses et vous ne serez pas déçu car la vie est plein de surprises! »

Dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon Générations reconversion 2024, vous pourrez découvrir le témoignage de Mehdi BEKRI ancien conducteur de train dans des centres de maintenance devenue officier informatique dans l’Armée de l’air.

Il a voulu être acteur de son changement !

Il a quasiment tout fait tout seul, recherche du métier, d’une formation, etc. C’est sur Internet qu’il a découvert: le Conseiller en évolution professionnelle et surtout le financement possible de sa reconversion par Transitions Pro IDF.

Grâce à ce financement il a pu changer de métier et trouver son bonheur en passant du milieu industriel au secteur digital et du civil au militaire.