Family Sphere : la petite enfance recrute

8 000 postes à pouvoir pour l’année 2019

Le domaine de la petite enfance vous attire ? Les vacances scolaires viennent de commencer mais les parents commencent d’ores et déjà à s’organiser pour la rentrée. Et ça tombe bien ! Family Sphere, réseau spécialisé dans la garde d’enfant et tout ce qui touche au domaine de la petite enfance recrute dans toute la France. Family Sphere c’est plus de 100 agences au niveau national et 8 000 postes encore à pourvoir pour cette année.

Des contrats pour tous

Que vous soyez étudiant, professionnel de la petite enfance ou encore retraité, Family Sphere propose des contrats adaptés à tous. Les parents confient la prunelle de leurs yeux alors un minimum d’expérience dans ce domaine est exigé, mais c’est avant tout la motivation et l’amour des enfants qui est recherché. Mais Family Sphere c’est aussi des parcours de formation pour la petite enfance, allant même jusqu’à des contrats en alternance !

Alors n’attendez plus pour postuler. Rendez-vous sur www.family-sphere.com, rubrique « offres d’emploi ».