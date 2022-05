Formez vos Bataillons avec Paris School of Business

Formez vos bataillons : Philippe Jamet est l’invité d’Ariane Massenet



Philippe Jamet, directeur général de Paris School of Business est l’invité d’Ariane Massenet dans ce nouveau numéro de Formez vos bataillons. Il revient sur les points forts de son école de commerce et sur les perspectives de recrutement des jeunes issus de cette filière.

Formez vos bataillons : Paris School of Business, une école qui forme à l’excellence et à la créativité !

!

On a parfois la vision, un peu réductrice, que les études de commerce et de management sont des études très axées sur les chiffres, le par cœur, et l’absorption d’un maximum de connaissances… Eh bien c’est une idée reçue et l’école que nous recevons aujourd’hui va nous le prouver, car elle a mis au cœur de sa pédagogie, la créativité. Depuis 1974, Paris School Of Business, PSB pour les initiés, forme des jeunes dans des domaines aussi variés que la finance, le digital, le luxe, la culture… mais pas que !