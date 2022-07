FOCUS SUR la PRO-A, reconversion en alternance pour les salariés

Kwark Education et Demain TV, vous proposent, avec l’Opcommerce, une émission spéciale « Pro-A ». Pro-A est un dispositif de reconversion ou de promotion par l’alternance à destination des salariés en entreprise. Un dispositif qui a vu le jour avec la loi avenir professionnel du 5 septembre 2018 et qui dispose d’une enveloppe de 270 millions d’euros dans le cadre du Plan de Relance.

Mais en quoi consiste-t-il précisément ? Comment fonctionne-t-il ? Et comment en optimiser son financement? C’est ce que vous allez découvrir dans cette émission spéciale avec:

Marie ATTARD, Directrice Stratégique et Partenariats chez Kwark Education

Malvine PAROT, Conseillère Emploi Formation à l’Opcommerce

Rony GERMON, CEO de Kwark Universities

et

Jean-Paul HUBERT, Responsable du Service Certification à l’Opcommerce

PRO-A pour faire face aux transformations des métiers

Le marché du travail est en pleine mutation, de nombreux métiers qui existeront en 2030 sont encore inconnus et les compétences dont des collaborateurs auront besoin pour exercer leur fonction seront bien différentes en 2025. Les entreprises ont tout intérêt à prendre ce sujet à bras le corps et à intégrer la formation et le maintien de l’employabilité de leurs collaborateurs. Le dispositif Pro-A est tout indiqué pour cette stratégie RH. Et jusqu’au 31 décembre 2022, les modalités de prise en charge sont très favorables pour les entreprises.

A propos de nos invités

L’Opcommerce est l’opérateur de compétence du commerce. Ils accompagnent 20 branches du commerce qui représentent environ 20 000 entreprises et 1,7 millions de salariés en France. C’est un OPCO qui a une démarche exemplaire sur le dispositif Pro-A.

Kwark Universities, CFA labellisé Qualiopi, déploie des formations 100% en ligne du BTS au mastère. Kwark Universities aide les entreprises à créer leurs formations sur-mesure, en adaptant leur contenu et leur durée en fonction des besoins et des accords de branches.