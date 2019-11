Et si on dynamisait nos territoires avec la création et l’innovation ?

L’essor des tiers-lieux en France

Ce n’est plus un phénomène émergeant mais bien émergé. En effet, les tiers-lieux, lieux de vie où se croisent innovation, création, entrepreneuriat ou encore coworking. Ces « marketplaces » désireuses de favoriser les rencontres entre les citoyens pour que de cette synergie naissent idées et projets pour demain. Ainsi, avec la mise à disposition de locaux, salles de réunion et infrastructures numériques, les idées se rencontrent, convergent. La Station, installée en Pays de Saint-Omer vient s’ajouter à la liste de ces tiers-lieux qui fleurissent sur notre territoire, à une originalité prête. David Lacombled, président de la Station nous en parle dans ce nouveau numéro de Si on changeait.

La Station : redynamiser le pays de Saint-Omer

A l’image des 1800 tiers-lieux que compte la France, dont la près de la moitié se situent hors des métropoles, le 17 novembre dernier le Pays de Saint-Omer ouvrait les portes de La Station. Le schéma reste le même : des espaces de coworking, un fab-lab, de la mise à disposition de matériel numérique mais ce n’est pas tout ! Aménagée au coeur d’une ancienne gare ferroviaire, La Station a permis de faire revenir les trains en quai, favorisant les déplacements et le dynamisme de la ville avec des liaisons régulières pour Lille, Calais ou encore Hazebrouck. Si La Station est venue redonner ses fonctions principales à la gare de Saint-Omer, innover reste le maître mot. Découvrez La Station dans Si on changeait, présenté par Jérôme Joinet.