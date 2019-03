En acoustique avec Kenna et Cox (Sam old Story)

Dans cette édition d’En Acoustique avec Cédric, vous allez découvrir le duo d’artistes Kenna et Cox.

Tous deux originaires d’Australie, elle de Sydney, lui de la campagne, ils se sont réunis dans un but commun: exercer leur passion. Leur style ? Du folk et un petit air Australien. Kenna, guitariste soliste, à ouvert pour plusieurs groupes tels que Jeff Beck ou encore Peter Green. Cox, quant à elle, est une violoniste réputée. Tous les deux, ont formé ensuite un duo. Ensembles, ils jouent durant de nombreux festivals en Europe. En 2016, ils ont sorti « Long Way Home ». Cet album a été entièrement réalisé en une seule prise.