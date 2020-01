Détachement Air 181

Le détachement Air 181 se situe à Sainte Marie sur l’île de la Réunion. Tout au long de l’année 2019, ce détachement a organisé de nombreux événements pour conforter les liens tissés entre l’Armée et les réunionnais. Par exemple, le détachement Air 181 a mis en place des baptêmes de l’air pour l’association 1000 sourires. Il a aussi organisé des visites scolaires pour des élèves de primaire. Et il a remis le brevet d’initiation aéronautique des lauréats de la Réunion. Parmi les autres actions, on peut également citer la création d’une classe de défense et de sécurité globale pour des 3èmes ou l’accueil du forum des formations et des métiers de l’air. De plus, une cérémonie de commémoration de la disparition de Roland Garros a ponctué cette année riche en événements. Enfin, pour finir, le détachement a présenté une exposition de 5 jours « Des ailes et des Hommes ».

Les résultats et les suites envisagées.

Tous les événements ont enchanté le public. Et les réunionnais ont beaucoup remerciés les militaires. De plus, le CIRFA a constaté une augmentation des candidatures au recrutement dans l’armée de l’air. Par conséquent, des suites sont envisagées pour la quasi-totalité des événements. Donc, pour ces résultats et ces événements le détachement a participé au Prix Armées-Jeunesse. Découvrez le détail de ces actions dans cette vidéo.

Le Prix armées-jeunesse.

Depuis 2003, la Commission Armées-Jeunesse invite les quatre armées à participer au Prix armées-jeunesse. Au cours de cet événement, plusieurs prix sont attribués. Ils récompensent des projets originaux réalisés par des unités militaires en collaboration avec des jeunes. Et pour plus d’informations sur ce prix, rendez-vous sur Prix Armées-Jeunesse. Pour visionner d’autres initiatives cliquez sur Ca vous concerne.