La France des Solutions : entreprendre autrement avec La Ruche

L’entrepreneuriat social en France

Comment concilier impact social et rentabilité économique ? C’est la mission de l’entrepreneuriat social, phénomène qui se développe de plus en plus en France. En effet, aujourd’hui, la moitié des 18-24 ans se disent intéressés pour travailler dans ce secteur. Et pour promouvoir cette forme d’entrepreneuriat responsable, les incubateurs et accélérateurs fleurissent sur tout le territoire. Ainsi, si en 2017 on comptait 240 incubateurs, en 2018 ils étaient plus de 270. Soit une augmentation de 12,5%. Alors, est-ce l’avenir de l’entrepreneuriat en France ? Pour parler de cette solution innovante, Bruno Humbert, président de La Ruche est l’invité de notre émission spéciale, La France des Solutions.

La Ruche : entreprendre autrement

Cet incubateur créé en 2008 s’inscrit dans cette démarche de création d’entreprises plus responsables. Ainsi, chaque année La Ruche accompagne plus 125 projets et compte aujourd’hui plus de 1000 entrepreneurs en son sein. En effet, ce réseau national accompagne les personnes souhaitant entreprendre de manière pérenne et responsable. Présentes aux quatre coins de la France, Bruno Humbert nous présente l’entrepreneuriat de demain. Retrouvez plus d’informations sur : www.la-ruche.net.

Une semaine consacrée aux solutions

À partir du 14 octobre 2019 et pendant toute la semaine Demain vous propose de découvrir une série d’émissions inédites consacrées à La France des Solutions. En effet, en partenariat avec Reporters d’Espoirs, 50 médias investissent les ondes, les télévisions et le web pour vous proposer les solutions de demain. Retrouvez toutes les opérations et informations sur : www.reportersdespoirs.org.