Des opportunités dans l’immobilier avec CapiFrance

Dans le Journal de l’Emploi, Philippe Buyens, directeur général de CapiFrance, revient sur un métier en plein essor : celui de mandataire immobilier. Aujourd’hui c’est devenu une voie privilégiée pour de nombreux candidats à la reconversion.

CapiFrance : un modèle pionnier

Fondé il y a plus de 20 ans, CapiFrance a inventé le concept de réseau immobilier. c’est ainsi, la société s’est développée sans vitrine physique, mais elle a misé sur la puissance du web. Aujourd’hui, l’entreprise compte 3 000 conseillers en France métropolitaine et dans les DOM, tous agents commerciaux indépendants travaillant en home office. Ils interviennent dans l’ancien, le neuf, le commerce et le prestige.

Un marché immobilier redevenu dynamique

Après les difficultés liées à la hausse des taux en 2023 et 2024, l’année 2025 marque un net rebond de l’activité. Les taux ayant reflué, le marché retrouve un volume estimé entre 900 000 et 950 000 transactions. Un contexte propice pour se lancer.

Un métier attractif pour la reconversion

L’immobilier attire pour sa dimension humaine et la variété des missions. Et il ne faut pas oublier que c’est une activité qui peut être très rémunératrice ! Chez CapiFrance, les commissions débutent à 73 %, largement au-dessus de la moyenne des agences traditionnelles.

Le réseau accueille des profils divers : autodidactes, jeunes diplômés, seniors, avec un âge moyen de 48 ans et 52 % de femmes. Plus que le parcours, CapiFrance recherche des personnalités motivées.

Un accompagnement complet et progressif

Le métier ne s’improvise pas : la loi impose 42 heures de formation, c’est peut-être peu. C’est pourquoi ,Capifrance propose 80 heures la première année. Mais également avec un suivi par des coachs départementaux et un back-office basé à Montpellier. Le recrutement comprend un entretien, un webinaire et une rencontre locale.

Quelles qualités pour réussir ?

En conclusion, rigueur, autonomie et enthousiasme sont trois clés essentielles selon Philippe Buyens, pour accompagner des projets immobiliers qui comptent.