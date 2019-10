Et si on recyclait définitivement nos piles avec Corepile?

Un français consomme en moyenne 21 piles par an

Tout le monde a chez soi des piles vides et inutilisables. Mais où les jeter ? Aujourd’hui les piles représentent un enjeu considérable pour l’environnement. En effet, un français consomme en moyenne 21 piles par an. Mais seules 46% d’entre elles sont récupérées et recyclées. Loin derrière nos voisins européens que sont la Suisse, la Belgique ou encore la Croatie qui comptabilisent plus de 60% de leurs piles et batteries recyclées. Récolter ces piles, c’est le cheval de bataille de Corepile. Frédéric Hédouin, CEO de Corepile nous présente les actions menées par cet organisme.

Corepile : pour que toutes les piles soient récupérées

Vous avez déjà certainement croisé leurs fameux cubes verts dans les grandes surfaces ! En effet, cet éco-organisme né en 1999 assure la collecte des piles et batteries sur tout le territoire. Créé par les principaux fabricants et distributeurs de piles et batteries, ils font en sorte qu’aucune pile ne soit plus jamais jetée dans la nature. Frédéric Hédouin nous en parle dans Si on changeait.