L’Olivier Assurance, entreprise labellisée Great Place to Work

Dans Le Journal de l’Emploi, Aude Cousin, directrice des ressources humaines de L’Olivier Assurance, revient sur les ressorts d’une politique RH saluée par le label Great Place to Work 2025.

L’Olivier Assurance : une culture RH reconnue Great Place to Work

Dans un secteur où l’attractivité des métiers reste un défi, L’Olivier Assurance se distingue. L’entreprise vient d’intégrer le palmarès Great Place to Work 2025, une reconnaissance qu’elle obtient depuis déjà dix ans.

Cette distinction s’appuie sur une culture d’entreprise atypique, centrée sur l’ambiance de travail, la liberté d’expression et l’égalité professionnelle. Avec un index égalité hommes-femmes de 100/100, l’assureur revendique une politique RH inclusive et agile.

Côté recrutements, plus de 100 postes sont ouverts cette année, notamment en gestion de sinistres, téléconseillers, développeurs IT, de l’alternance et d’autres fonctions supports. L’entreprise privilégie l’attitude et la motivation au parcours académique : pas besoin d’être issu du monde de l’assurance pour postuler.

Enfin, les collaborateurs sont encouragés à évoluer rapidement, grâce à des parcours individualisés de montée en compétences.

À propos de L’Olivier Assurance

Créée en 2011, L’Olivier Assurance compte 450 collaborateurs à Paris et Lille. 100 % en ligne, l’entreprise propose un modèle de travail hybride et une forte culture collaborative. Elle fait partie du groupe Admiral.

Candidatures sur lolivier.fr, LinkedIn et Welcome to the Jungle