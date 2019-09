Disneyland Paris : Les métiers de l’hôtellerie

Nous continuons notre série de portraits consacrée aux métiers au sein du parc Disneyland Paris. Avec une fréquentation de plus de 320 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1992, le parc dispose de sept hôtels. Magalie, cheffe d’équipe au Newport Bay Club nous présente son métier et son quotidien au sein du parc le plus fréquenté d’Europe. C’est à découvrir dans le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet.