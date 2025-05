10 000 offres à saisir à la Fête des Métiers et de l’Alternance 2025

Dans cet épisode du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Bruno Berthet, président du Medef Île-de-France, pour parler d’un rendez-vous majeur en matière d’orientation, de formation et d’insertion professionnelle : la Fête des Métiers et de l’Alternance 2025. Organisée par le Medef Île-de-France, cette 15ᵉ édition se tiendra le 21 mai, de 10 h à 18 h, à Paris Montreuil Expo.

Un événement incontournable pour trouver les clés de l’avenir

Face aux difficultés rencontrées par de nombreux publics pour s’orienter ou accéder à l’emploi,, l’événement vise à faciliter la rencontre entre entreprises en quête de talents et candidats motivés. Plus de 150 exposants seront présents, avec 10 000 offres proposées : contrats d’alternance, stages, emplois ou formations.

Pour Bruno Berthet l’enjeu va au-delà du recrutement. Il pointe le besoin d’une meilleure orientation. Il rappelle que de nombreux jeunes ignorent encore les métiers porteurs. L’alternance permet justement d’aligner compétences, aspirations et besoins économiques.

Le salon s’appuie sur un réseau solide de partenaires : France Travail Île-de-France, la Région académique, la CCI Paris Île-de-France ou encore la Région Île-de-France.

Alors que les financements dédiés à l’alternance subissent des coupes, le Medef rappelle que ce modèle reste fortement soutenu par les entreprises. En Île-de-France, le nombre de contrats en alternance a doublé entre 2019 et 2023.

À propos

Le Medef Île-de-France est l’organisation patronale des entreprises franciliennes. Il représente et accompagne les employeurs dans leurs relations avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les institutions. Il agit sur des sujets clés comme l’économie, l’emploi, la formation et l’innovation. Son objectif : défendre un environnement favorable à la croissance et à la compétitivité des entreprises du territoire.