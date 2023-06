Moovjee, les jeunes entrepreneurs récompensés

C’était la 14ème édition du prix Moovjee qui récompense les meilleurs projets des jeunes entrepreneurs. Un évènement qui valorise l’innovation, les projets engagés ou encore la création d’emploi.

« On change Twoo ensemble », c’était le thème de cette édition 2023. L’événement a duré, cette année, toute la journée avec des ateliers, des speed-dating avec des mentors, du networking des pitchs organisés tout au long de la journée et des rencontres avec les médias. En Fin de Journée c’était la très attendues remise des prix (Grand Prix, Coup de coeur du Jury, Premier pas vers L’export, Prix porteur de projet) avec une nouveauté ! Une nouvelle catégorie prix « Artiste-Entrepreneur » a été proposée.

Dominique Restino Président, Co-fondateur était ravi de cette journée riche en échange: « Je suis vraiment heureux de voir que malgré un contexte difficile, où les jeunes ont une vision plutôt négative de l’avenir, l’envie d’entreprendre est toujours très présente.” . En effet le Covid 19, la crise sociale et économique n’ont pas eu raison de la volonté d’entreprendre des jeunes. Ils continuent à rêver de beaux projets, investir et créer. Et le Moovjee est à leurs côté, d’une part toute l’année avec le mentorat mais également pour les mettre en valeur. C’est pourquoi la Moovjee donne une récompense de 10 000 euros au projet le plus intéressant et 5OOO euros aux coups de cœur du jury.

Les lauréats du Prix Moovjee 2023 !

Grand Prix Moovjee 2023 : Romanesco : « Grand Prix Moovjee » dotation d’un montant de 10 000€. Une entreprise créée par 3 jeunes qui Conçoit et fabrique des machines de maraîchage électriques, modulaires et respectueuses de l’environnement.

Ma Petite Maison Verte, « Coup de Cœur du Jury, dotation d’un montant de 5 000€. Réalise des habitats écologiques et solidaire. De surcroît, revalorise des espaces en friche et en ciblant des personnes en situation de précarité.

Zèta : Mention « Premier pas vers l’Export ». Avec une dotation d’un montant de 5 000€. Car conçoit des baskets recyclées et végan à faible impact environnemental.

Prix « 100 jours Lauréat de la catégorie « Porteur de Projet : AppHop.

» dotation d’un montant de 5 000€. Limite le gaspillage dans les établissements de santé en développant un logiciel capable d’anticiper la date de péremption de médicaments dans un service. Aussi, trouver un autre service capable de les consommer entre-temps

Enfin pour Artiste-Entrepreneur, le gagnant est Art Caddie Cie/ « Il pleut bergères !? ». Avec une dotation d’un montant de 5 000€. Un projet théâtral tout terrain mêlant le théâtre de texte et d’image, où le caddie de supermarché est un symbole subverti.

En parallèle dans chaque région de France des jeunes entrepreneurs ont été selectionnés pour devenir Ambassadeurs du Moojee sur leurs territoire. Leurs missions défendre auprès des jeunes l’idée d’entreprendre et représenter le moovjjee sur leur territoire.