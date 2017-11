Cette semaine, votre émission Demain la Cité, part à la rencontre de la rue Dénoyez dans le XXe à Paris. Proche du métro Belleville, cette rue est une galerie à ciel ouvert de l’art urbain. L’art de rue, ou plus communément le Street Art, est un art éphémère sur une période courte dans le temps qui prend plusieurs formes. Le graff’ en lettrage, le pochoir, la projection, autant de techniques qui s’expriment au cœur de nos centre-villes. Aujourd’hui, nous recevons Yohanna Uzan, créatrice du BarBouquin, pour nous expliquer son engagement rue Dénoyez.

Un aménagement urbain, dans une rue historique du Street Art.

Depuis une quinzaine d’années, la rue Dénoyez dans le XXe, a été un endroit d’expression artistique brut. Historiquement, la Mairie de l’arrondissement n’a jamais donné l’autorisation, aux artistes, de produire sur les murs de la rue. Mais l’attractivité qu’elle suscite pour les habitants du quartier comme les touristes, oblige la Maire à laisser les artistes s’exprimer. Donc, petit à petit, de nombreuses galeries d’art ouvrent et une réelle dimension sociale, pédagogique et associative s’installe au cœur de cette rue. Mais en 2015, la Mairie lance un plan d’aménagement urbain et demande aux artistes de fermer boutique. Le processus a été négocié par la Mairie avec les artistes. Le plan prévoit des travaux d’aménagement des bâtiments et la création de logements sociaux, d’une crèche et d’un foyer pour femmes.

Le BarBouquin, un endroit de résistance culturelle !

Notre invitée en plateau, Yohanna Uzan, a ouvert il y a deux ans le BarBouquin situé au 1 rue Dénoyez. La créatrice de ce lieu social et d’échange ne définit pas son bar comme une association, mais un endroit où le mélange des cultures est le principe de fonctionnement. Une fois la porte ouverte, les murs sont remplis de graff’ jusqu’au plafond. Ce petit restaurant est également une librairie d’occasion et accueille de nombreux artistes.

Si le BarBouquin est devenu le symbole de résistance dans la rue Dénoyez, le graff’ parisien n’est pas prêt de disparaître. En effet, jusqu’au 25 janvier 2018, l’Aérosol, 54 rue de l’évangile, dans le XVIIIe arrondissement, présente les œuvres de plusieurs artistes. Aujourd’hui, les pouvoirs publics ont conscience que le graff’ n’est pas une dégradation. Alors partez à la découverte du street art, l’art brut de votre ville.