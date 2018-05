Swiss Education Group la formation pour les métiers de l’hôtellerie et de la restauration

À l’heure de choisir son orientation pour de nombreux lycéens, l’Interview Campus vous propose de découvrir des formations et des écoles pour les étudiants qui hésitent. Et pourquoi pas les métiers de l’hôtellerie et de la restauration ? Aujourd’hui nous recevons Cristèle Mazza, responsable des admissions France et Monaco pour Swiss Education Group.

Swiss Education Group un regroupement d’école dans l’hôtellerie et la restauration

Swiss Education Group est une alliance suisse d’école privées dans le domaine de la gestion hôtelière. Le groupe rassemble cinq écoles dont le César Ritz Colleges Switzerland, le Culinary Arts Academu Switzerland, l’Hotel Institute Montreux, IHTTI Scholl of Hotel Management et la Swiss Hotel Management School. Ce groupement d’école accueillent 6 500 étudiants de plus de 100 nationalités différentes. Les diplômes délivrés sont des bachelor et des master et cela dans l’ensemble des écoles du groupe.

Si l’hôtellerie et la restauration vous intéresses et que vous souhaitez voyager chez nos voisins helvètes, rendez-vous sur www.swisseducationgroup.com