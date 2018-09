Lire et Faire Lire : lutter contre l’Illettrisme !

Agir dès le plus jeune âge pour lutter contre l’illettrisme

Lire et Faire Lire est un programme éducatif et une association, créés en 1999 par Alexandre Jardin et Pascal Guénée. Lire et Faire Lire a pour but le développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants. L’association s’adresse aux enfants fréquentant les école primaires, maternelles, et les structures éducatives et culturelles (centres de loisirs, crèches et bibliothèques).

Lutter contre l’illettrisme partout en France

L’association Lire et Faire Lire est présente dans tous les départements et est animée par des coordinateurs des deux réseaux associatifs nationaux : la Ligue de l’Enseignement et l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF). Un comité d’écrivains, fort de plus de 170 membres, soutient l’association depuis sa création. Et ça marche! L’année dernière plus de 700.000 enfants ont pu bénéficier des lectures faites par les 20.000 bénévoles de l’association.

Lire et Faire Lire : Lutter contre l’illettrisme dans une démarche intergénérationnelle

Les lecteurs bénévoles de l’association sont en général âgés de plus de 50 ans. Ils vont lire des histoires à un petit groupe d’enfants volontaires (de 2 à 6 enfants). Les bénévoles interviennent généralement une fois par semaine à l’intérieur des écoles pendant le temps scolaire, semi-scolaire ou extrascolaire. L’association propose une formation à ses bénévoles et investissement de leur temps, un petit peu de temps ! Par exemple 1 heure par semaine pourrait faire le bonheur d’une centaine d’enfant à l’année!

l’Appel au bénévolat pour lutter contre l’illettrisme

Aujourd’hui l’association Lire et Faire Lire et ses partenaires recherchent 27.000 bénévoles pour intervenir auprès de plus d’un million d’enfants. L’association est soutenue par de nombreux partenaires associatifs, institutionnels ou privés comme la Fondation Groupe ADP.

Ce développement se fait dans le cadre de la campagne « ensemble pour un pays de lecteurs ». Une campagne lancée par portée par le ministère de l’éducation nationale, en lien avec le ministère de la culture, pour développer l’action de « Lire et Faire Lire » .