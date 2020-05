Les manières originales de mener ses formations en ligne

À l’ère du numérique, les formations en ligne sont devenues des moyens d’apprentissage aussi usuels que les cours présentiels. Elles offrent effectivement l’avantage de pouvoir être accessibles à tout un chacun, permettant ainsi à un large public, qu’il s’agisse d’apprenants à l’université, d’employés d’une entreprise, ou de tout autodidacte, de pouvoir apprendre sur un sujet derrière son écran.

Face au succès des formations en ligne, de nombreux experts se lancent dans ce domaine, puisqu’il s’agit aussi d’une bonne source de revenus !

Mais encore faut-il savoir créer une formation qui soit attractive et intéressante pour le public ! Bien entendu le fond compte pour beaucoup dans la réussite de la formation en ligne, mais il est aussi essentiel de travailler la forme pour se démarquer et rendre l’apprentissage plus efficace. Voici quelques manières originales de mener ses formations en ligne.

Le quiz, un outil gratuit et utile

Le quiz fait partie des outils pédagogiques les plus plébiscités dans le domaine de l’e-learning. Si, autrefois, il était seulement utilisé au stade de l’évaluation, que ce soit à l’amont ou à l’aval d’une formation, il se révèle aujourd’hui comme un véritable outil d’apprentissage.

Pourquoi est-ce efficace ?

Pour comprendre l’efficacité du quiz, il faut revenir aux débuts de l’e-learning où la transmission de l’information se faisait simplement de manière transversale entre le formateur et l’apprenant. Bien que révolutionnaire, les formations en ligne n’avaient alors pas encore son succès actuel.

C’est à l’avènement de l’e-learning 2.0 qu’elle s’est révélée plus attractive, lorsque l’apprentissage en ligne s’est fait plus social et plus collaboratif. Ce changement a pu être insufflé grâce au recours à différents outils pédagogiques interactifs appelant les apprenants à participer. Le quiz fait partie de ces outils.

Formations en ligne : bien concevoir son quiz

Le quiz est devenu un classique de l’enseignement en ligne, c’est pourquoi si vous utilisez un outil gratuit pour réaliser vos questionnaires directement sur internet, vous pourrez créer des tests facilement et rapidement. Lors du choix du quiz pour évaluer ou transmettre des connaissances aux apprenants, il est aussi impératif de bien choisir les questions à poser en fonction des objectifs :

Les questions à choix multiple : bien que très plébiscitées, elles doivent être clairement contextualisées pour être efficaces. Il est aussi essentiel de rendre les réponses fausses aussi plausibles que possible pour que le QCM pousse l’apprenant à analyser avant de répondre.

: bien que très plébiscitées, elles doivent être clairement contextualisées pour être efficaces. Il est aussi essentiel de rendre les réponses fausses aussi plausibles que possible pour que le QCM pousse l’apprenant à analyser avant de répondre. La question avec réponse courte : ce type de question devra être privilégié lorsqu’on veut que l’apprenant se souvienne d’une information essentielle.

: ce type de question devra être privilégié lorsqu’on veut que l’apprenant se souvienne d’une information essentielle. La question à réponse longue : elle permet de stimuler la capacité d’explication de l’apprenant.

Les avantages du quiz dans l’e-learning

Le quiz a de nombreux avantages et notamment celui de remplir tous les critères pour rendre une formation en ligne attractive en : s’adaptant à un public à niveau de base hétérogène (vous permettant ainsi de cibler un public large !) ; stimulant l’attention et la concentration ; facilitant l’assimilation des connaissances.

Le quiz a aussi la particularité de pouvoir être facilement mis à jour et traduit en plusieurs langues.

La formation audio didactique

Les podcasts audio sont devenus le genre de contenus de plus en plus consommés et utilisés en ligne. Et pour cause, ils ont l’avantage de pouvoir être accessibles partout où l’utilisateur le veut, tant qu’il dispose d’une connexion internet.

En quoi consiste la formation audio didactique ?

L’efficacité des cours audio n’est d’ailleurs plus à prouver lorsqu’on sait que ce format est très utilisé depuis longtemps pour l’apprentissage des langues. Les formations se déclinaient alors sous la forme de cassettes ou de CD à insérer dans un lecteur et à écouter à loisir.

Aujourd’hui, la technique s’est affinée et il suffit tout simplement d’avoir un téléphone, une connexion et une paire d’écouteurs pour avoir accès à des formations audio en ligne.

Il existe de nombreux outils en ligne permettant de créer des données en format audio, mais aussi de les traiter et de les partager dans Google Drive ou sur votre plateforme de formation en ligne.

Intérêts du format audio

Le podcast audio est le support par excellence pour les apprenants qui affectionnent de pouvoir se former tout faisant autre chose à la fois et sans devoir être détourné de leur tâche principale. Les salariés d’entreprise par exemple, apprécieront sûrement de pouvoir écouter une formation tout en se rendant au travail, tandis que d’autres pourront profiter de la pause ou de leur séance de sport pour assimiler de nouvelles connaissances.

En outre, des études révèlent également que les informations partagées sous forme de podcasts audio sont mieux assimilées, car elles obligent l’auditeur à faire travailler son imagination puisqu’il n’y a ni image ni textes pour se projeter.

En isolant celui qui l’écoute du monde extérieur, le podcast audio favorise l’immersion dans l’apprentissage. Même s’il permet de vaquer à une autre occupation, il oblige tout de même l’apprenant à se concentrer, ce qui facilite la mémorisation.

Enfin, le fait qu’il puisse être réécouté à volonté garantit aussi une meilleure assimilation de l’information par l’apprenant.

L’infographie interactive

L’infographie interactive est une manière de présenter l’information et notamment les données ou statistiques de manière visuelle.

Pourquoi est-elle dite interactive ?

Une infographie est qualifiée d’interactive lorsqu’elle intègre des éléments multimédias comme du son, des vidéos ou des animations que l’internaute peut découvrir au fur et à mesure en cliquant ou en interagissant avec le contenu.

De nombreux outils en ligne gratuits et payants sont accessibles à tous les utilisateurs, tous niveaux confondus pour créer des infographies explicatives et interactives.

Pourquoi recourir à l’infographie interactive ?

L’infographie interactive est un outil que le formateur en ligne peut aussi exploiter pour rendre ses formations en ligne plus percutantes.

Elle convient particulièrement pour présenter des données complexes de manière ludique et simplifiée.

L’infographie interactive permet de mieux visualiser les données, contribuant ainsi à rendre l’information plus attractive et accessible pour le public cible. Le fait qu’elle incite l’apprenant à explorer et à participer en effectuant des actions optimise aussi son engagement dans les formations en ligne. Elle répond donc au critère d’interactivité exigé pour que les formations en ligne soient réussies.

Par ailleurs, l’infographie présente un fort potentiel de partage sur les différents médias en ligne et notamment les réseaux sociaux, ce qui signifie qu’elle joue aussi un rôle dans la promotion de la formation.