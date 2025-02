Journal de la Formation – Spécial UHFP 2025 avec la Caisse des Dépôts

À l’occasion de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 2025 (UHFP), le Journal de la Formation accueille Marianne Kermoal-Berthomé, Directrice des politiques sociales, et Gwenola Martin, Directrice de la formation professionnelle et des compétences à la Caisse des Dépôts. Elles reviennent sur l’évolution du Compte Personnel de Formation (CPF), la lutte contre la fraude et le développement du Passeport Compétences pour centraliser les parcours professionnels.

CPF, lutte contre la fraude et Passeport Compétences : les priorités de la Caisse des Dépôts

La plateforme Mon Compte Formation, lancée il y a cinq ans, a connu une croissance majeure, avec 37 millions de comptes ouverts et 8,5 millions d’achats de formation. La Caisse des Dépôts a renforcé la lutte contre la fraude grâce à FranceConnect+, tout en instaurant une participation financière obligatoire pour responsabiliser les utilisateurs.

Autre enjeu clé : le Passeport Compétences et le Passeport Prévention, qui permettent aux travailleurs de centraliser leurs diplômes, expériences et formations. Déjà 42 millions de passeports ont été créés, avec l’objectif d’enrichir les données et d’intégrer de nouveaux outils d’évaluation des compétences.

Pour mettre ne perspective ces thématiques, vous pouvez également consulter notre émission de 2023 avec la Caisse des Dépôts, où Michel Yahiel et Laurent Durain abordaient les projets liés au CPF et au passeport de compétences deux ans auparavant.

À propos de la Caisse des Dépôts

La Direction des Politiques sociales à Caisse des Dépôts joue un rôle central dans le financement et la gestion des politiques publiques, notamment en matière de formation professionnelle, de retraite et d’inclusion sociale. Elle pilote plusieurs dispositifs comme le CPF et le Passeport Compétences pour favoriser l’accès à la formation et l’évolution professionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.caissedesdepots.fr

À propos de l’UHFP

L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), organisée par Centre Inffo, est un événement majeur. Il réunit chaque année les acteurs de la formation pour anticiper les transformations du marché du travail. En savoir plus

À propos de Centre Inffo

Centre Inffo est un organisme de référence en formation et orientation professionnelle. Il accompagne les acteurs du secteur en fournissant analyses, conseils et ressources sur l’évolution des compétences et des métiers. Visiter le site de Centre Inffo