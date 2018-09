SOS Campagne: Restaurant multiservices

A Saint-Étienne-de-Vicq, le seul restaurant multiservices de la commune est à reprendre pour raison de santé.

Ce restaurant multiserivces avec vente de journaux, pains, point poste et dépôts d’espèces est fermé début juillet 2018.

Les murs appartiennent à la Communauté de Communes de Lapalisse.

Le rez-de-chaussée fait 142,1 m² et se décompose comme suit :

– une salle de restauration et bar de 78 m², terrasse, cuisine de 19,6 m², légumerie de 12,2 m², local de stockage de 5,9 m², sanitaires de 5,2 et 2,3 m², placard, chaufferie, vide-déchets et local technique,

– une épicerie de 11,5 m².

Il y a une cave de 35,2 m² et le parking est goudronné.

Le bâtiment est conforme aux normes d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Clientèle locale. Les premiers concurrents sont situés sur Bost et Magnet.

L’affaire était ouverte de 8h à 15h et 17h30 à 20h.

3 semaines de congés en août.

Exploitée depuis 2011 en entreprise individuelle au régime simplifié.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Le cédant est prêt à accompagner le repreneur dans ses débuts.

Prix de vente du fonds : 20 000 € net et 1 500 € d’équipement et matériel (avec vaisselle).

Montant du loyer : 300 € TTC /mois.

Bail commercial.