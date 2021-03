SOS Campagne : Saint-Savinien-sur-Charente recherche un mÃ©decin

SOS Campagne : Saint-Savinien-sur-Charente recherche un médecin

La commune de Saint-Savinien-sur-Charente recherche un nouveau médecin pour pérenniser l’offre de soins sur sa commune.

A proximité de grandes villes comme Bordeaux, Poitiers, La Rochelle et à seulement 40 minutes de l’océan, cette Petite Cité de Caractère, également Ville et Métiers d’Art, dispose d’un régime fiscal avantageux (exonération d’impôts totale en Société pendant 5 ans en ZRR) et d’un environnement (para)médical assuré avec un village de santé flambant neuf sorti de terre fin 2018 !

Vous êtes médecin généraliste et vous souhaitez vous installer en Charente-Maritime ?

Venez vite découvrir notre beau Village de Pierres et d’Eau et rejoindre les professionnels de la santé déjà en place :

3 médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, pédicure podologue, chirurgiens-dentistes, ambulanciers, ostéopathes, psychologue-sophrologue, opticienne, diététicienne, assistantes sociales…

N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Et pour vous donner encore plus envie de venir vous installer ici, découvrez notre vidéo « Saint-Savinien recherche médecin » : https://youtu.be/kwU00HK5lEI