SOS Campagne: Boucherie charcuterie

La commune de Glandon, située à moins d’une heure de route au sud de Limoges, compte 809 habitants au dernier recensement. Au cœur d’une nature préservée, le bourg regroupe une boulangerie, un bar-tabac, un restaurant, une agence postale, un médecin généraliste, des infirmières ainsi qu’une école primaire. La commune abrite aussi une grande surface.

Glandon a une histoire riche qui se voit notamment dans son église et les fontaines encore présentes. Haut lieu des productions emblématiques du territoire, elle héberge un verger expérimental dédié aux pommes rares et anciennes.

A Saint-Yrieix-La-Perche, à cinq minutes de route, vous trouverez un hôpital avec un service d’urgences, des spécialistes et des professions paramédicales. Vos enfants pourront y être scolarisés jusqu’au lycée (enseignement général, technique, professionnel ou agricole). Cette commune propose aussi un centre culturel, un cinéma, un centre aqua-récréatif, une médiathèque… De nombreuses associations animent la vie des communes de la communauté de communes.

SOS Campagne: Dans cette commune, la boucherie charcuterie est à relancer.

Située en centre bourg avec un parking proche, elle bénéficie d’un bon accès et d’une bonne visibilité. Bien que situé en zone rurale, l’exploitant n’effectue pas de tournées.

Implantés à côté de la boulangerie très fréquentée, les locaux de ce commerce, propriété de la communauté de communes, comprennent le magasin et le laboratoire. Ils ont une superficie de 70 m².

Outre les locaux professionnels, il y a un grand appartement (t3) lumineux au 1er étage.