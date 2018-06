SOS Campagne: Boulangerie Pâtisserie Café Tabac Epicerie Presse Point Vert

A Saint-Voir, dans le département de l’Allier, il y a un commerce de Boulangerie Pâtisserie Café Tabac Epicerie Presse Point Vert à reprendre pour cause de retraite.

SOS Campagne : Cette Boulangerie Pâtisserie Café Tabac Epicerie Presse Point Vert est située sur une route passagère, au cœur du bourg.

Le magasin fait 15 m², le bar 25m², la cuisine 20m², le fournil 50 m².

Le matériel est complet : 1 pétrin, 2 mélangeurs, 1 four à sole, 1 four rotatif, 2 chambres de pousse, 1 repose pâton, 2 façonneuses, 2 parisiens (Liste disponible auprès du cédant).

Il y a un garage et une cour avec dépendances (700 m²).

Chauffage électrique.

Logement annexé de 90 m², 3 chambres, 1 bureau, 1 salle de bain, WC.

Clientèle locale et de marchés.

Activité à redévelopper.

L’affaire est ouverte tous les jours de 8h à 14h et de 16h à 20h, fermée le lundi.

Murs appartenant à la commune.

Bail commercial (échéance novembre 2019).

Montant du loyer : 400 € TTC/mois (activité et logement).

Prix de vente du fonds de commerce : 55 000 € matériel inclus + licence IV.