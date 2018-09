SOS Campagne: Café restaurant multiservices

La commune de Yermenonville recherche un gérant pour l’exploitation d’un café restaurant multiservices.

Situé dans la vallée de l’Eure, Yermenonville est un charmant village en Eure et Loir à proximité du canal Louis XIV, avec le monument funéraire où repose Hélène Boucher.

A 5 minutes du château de Maintenon et de son aqueduc avec un golf de renommée nationale, à 15 kms de la cathédrale de Chartres et de son centre historique, à 20 kms du château de Rambouillet.

Proche des zones d’activités d’Epernon, de Maintenon et de Gallardon, cette commune compte 600 habitants avec des artisans, deux écoles.

SOS Campagne : A partir de mai 2019, la commune met à disposition un local commercial de 240 m² situé sur un axe routier principal, entièrement rénové et équipé (cuisine, bar…) en vue de l’exploitation d’un restaurant bar épicerie multiservices, en location gérance.

Le restaurant aura une capacité de 80 couverts, le bar aura une terrasse sur le parvis d’accueil côté rue et une terrasse paysagée côté sud sur un terrain de 1.100 m².

Cuisine traditionnelle avec possibilité de développer une activité traiteur.

L’immeuble regroupe :

une salle de café/bar et restaurant (licence IV mise à disposition)

une cuisine équipée

deux terrasses

divers équipements des espaces restaurant, bar et terrasses. Ces équipements sont mis à la disposition du gestionnaire.

un local pour une épicerie

Les murs appartiennent à la commune. Bail commercial avec la commune.

La commune souhaite que les candidats intéressés lui adressent leur dossier de candidature avant le 15 novembre 2018 à 17h00.

Dossier complet à demander en mairie.