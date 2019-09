SOS Campagne: épicerie générale, dépôt de pain

Suite à une vacance depuis juin 2018, la commune de Prévenchères lance un appel à candidature pour trouver un repreneur pour une épicerie générale et dépôt de pain. Ce service est inexistant sur la commune.

Le local appartient à la mairie et il se situe le long de la D906 où il est très facile de se garer.

Il se compose au rez-de-chaussée d’un magasin de 49 m² avec arrière-boutique de 9 m², d’un point chaud de 14 m², d’une cuisine privative, de réserve avec chambre froide.

Le sous-sol de 65 m² est accessible en diable.

Le tout fait environ 169 m².

Un logement est à disposition, avec deux chambres, et deux accès au local commercial.

Un petit jardin complète le tout.

Conditions de reprise : fonds propres de 10 000€ nécessaire, 20 000€ dans l’idéal.

Une personne seule ou un duo de gérant, avec une pluriactivité à développer.

Modalité de mise à disposition :

bail commercial 3-6-9 : 200€ HT.

Logement : 315€/mois

Date de reprise souhaitée : mars – avril 2020

Pour plus d’informations, contactez-les avant le 31 octobre 2019

Référence annonce : M0239

Contact

RELANCE Margeride Est

Marie-Laure MUGNIER / Aude CHARMASSON

2 chemin des lombards

48300 LANGOGNE

Tél. 04 66 69 26 13

langogne@relancecevennes.fr

www.relancecevennes.fr

Annonce diffusée par RELANCE, service gratuit mis en place par les Chambres consulaires du Gard et de la Lozère pour favoriser la transmission des entreprises des Cévennes et de la Margeride Est.

