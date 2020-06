Café restaurant communal

À Seuillet, à seulement 10 km de Vichy (Ville thermale mondialement connue et reine des villes d’eau), la municipalité recherche un exploitant pour son café restaurant service de proximité.

Acquisition des murs par la commune. Commerce fermé depuis août 2019.

Travaux de réhabilitation en cours pour redonner vie à ce commerce, gage de lien social dans la commune.

SOS Campagne: Ouverture du Café restaurant communal souhaitée au plus tard au 1er septembre 2021.

L’immeuble se décomposera de la manière suivante :

Sous-sol : 1 cave voûtée.

Rez-de-chaussée : 1 cuisine, 1 salle de bar, 1 salle de restauration, 1 sanitaire accessible au PMR, 1 terrasse, 1 cour intérieure avec un local de stockage.

1er étage : 1 logement de type T4 d’environ 100 m².

Combles : non aménageables et non utilisables (plan d’architecte disponible).

Offre de services à proposer :

Restauration sur place :

– du Lundi au Vendredi en proposant des repas de type menus ouvriers,

– le week-end en proposant un service plus qualitatif,

Restauration à emporter,

Service de bar au comptoir et en salle,

Service traiteur,

Soirées à thème,

Multiservices (par exemple : épicerie de dépannage, dépôt de pain, dépôt de la presse locale, dépôt bouteilles de gaz, dépôt pressing, service de photocopie, relais Poste et colis, tournée livraisons).

Ouverture envisagée le plus large possible toute la semaine (Par exemple : 7h00 – 20h00 avec fermeture partielle en journée).

Nom de l’établissement à définir. Réseau de producteurs locaux à solliciter.

Clientèle potentielle à séduire : Tissu associatif, entreprises locales, locataires de l’Espace Rural Culturel, municipalité, Centre Communal d’action sociale, population locale et environnante, clientèle touristique ou de passage…

Établissement proposé dans le cadre d’un bail commercial 3 / 6 / 9.

Montant du loyer (local d’exploitation et logement) : 720€ TTC/mois.

Dépôt de garantie : Un mois de loyer d’avance.

Licence IV mise à disposition.

Prévoir un investissement nécessaire à l’exploitation du commerce à évaluer : besoin en fonds de roulement, trésorerie, achat d’équipements (équipement chaud / froid, mobilier, vaisselles, couverts, verres, petits matériels de cuisine et linge de table, tous accessoires relatifs à l’exploitation courante du commerce).