SOS Campagne: Auberge ardéchoise (bar restaurant) avec vue panoramique

La commune de Saint-Clément lance un SOS Campagne pour son bar restaurant. Saint-Clément est situé en Ardèche, à la limite de la Haute-Loire, 1160 mètres d’altitude, 90 habitants, à 1h00 du Puy-en-Velay et à 2h00 de Lyon. C’est un site à fort potentiel touristique : géosite classé par l’Unesco, sentiers de découverte, musée Ecole du Vent, église du XIIIe siècle…

SOS Campagne : ce bar restaurant bénéficie d’un emplacement privilégié, avec vue panoramique sur le Mézenc et le Gerbier de Jonc.

Bâtiment entièrement rénové en 2020. Salle de 80 couverts et grande terrasse. Cuisine avec piano et chambre froide.

Achats d’équipements à prévoir (batterie de cuisine, vaisselle, mobilier…).

Clientèle à recréer (auberge fermée depuis 2016).

Peu d’investissement nécessaire, pas de rachat de fonds de commerce.

Bail administratif de 2 ans à 400€/mois, avec possibilité de prolongation en bail commercial.

Accompagnement à l’installation et à la création d’entreprise assuré par la Communauté de communes Val’Eyrieux et son réseau de partenaires.

Aides financières possibles.

Avantages fiscaux et sociaux liés à la situation en zone de revitalisation rurale (ZRR).

Possibilité de louer un logement dans le village.

Date limite de candidature le 1er février 2021. Réouverture de l’auberge prévue pour avril-mai 2021.