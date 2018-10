SOS Campagne: Bar épicerie à créer

La commune de Villars-en-Pons en Charente-Maritime (570 habitants) recherche une personne dynamique pour reprendre un commerce multiservices.

Le local est situé sur la place du village à côté de la salle polyvalente.

L’espace commercial a été entièrement rénové pendant le 1er semestre 2017.

Le bâtiment est la propriété de la commune ainsi que la licence IV.

Il est composé d’une épicerie de 26 m² ayant sa propre entrée, d’un bar avec son entrée et son espace de restauration de 45 m², d’un coin préparation pizza de 8 m², d’une arrière cuisine de 8 m² et de wc 5 m².

De plus 2 terrasses une à l’est et l’autre à l’ouest permettent d’accueillir les clients.

Le loyer est de 300 € / mois et une caution d’un mois sera demandée.

Une garantie financière d’une valeur de 6 mois de loyer soit 1800 € est demandée.

La mairie accompagnera la personne pour le lancement de l’activité, si elle le désire.

La commune est ouverte à toute proposition commerciale autour du bar et de l’épicerie.

Référence annonce 173C7177