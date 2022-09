PRIORITÉ ÉCO avec Cyril BREQUE DG de SIMEDYS

Cyril Breque, directeur général de Simedys est l’invité de Christine Ockrent dans Priorité Éco. Lors de ce nouveau numéro, il revient sur la mise en place de son dispositif innovant pour accélérer et rendre plus précise la formation des médecins et des chirurgiens.

Simedys : le dispositif Pulse for practice, un bon moyen de s’exercer à la chirurgie

A l’origine de Simedys, un constat de son fondateur, Cyril Breque ; il était difficile pour les médecins et chirurgiens de s’entraîner de manière précise à certaines opérations. Alors il met en place un dispositif innovant « Pulse for Practice, P4P ». Cette solution permet de redonner un semblant de vie artificielle à un corps qui a été donné à la science pour simuler une véritable opération. “Quand les praticiens l’ont essayé, ils l’ont adopté”, détaille Cyril Breque. Aujourd’hui, 11 centres ont adopté ce système en France. “On est en avance par rapport à nos concurrents américains”, poursuit l’entrepreneur. L’entreprise cherche à se développer notamment dans la réalité augmentée.

SIMEDYS : une entreprise innovante

Entreprise innovante, la mission de Simedys est de former les futurs chirurgiens à travers la pratique. Simedys fait le choix d’utiliser une machine pour simuler un retour à la vie grâce à un avatar de sang afin que les étudiants des onze centres puissent s’entraîner à la chirurgie dans de réelles conditions. Un dispositif permet également de simuler une respiration sur un corps donné à la science. “Notre objectif est de permettre aux praticiens de s’exercer avec les conditions les plus réalistes possibles”. L’entreprise cherche à améliorer son réalisme dans de nombreux domaines comme la neurochirurgie ou en radiologie interventionnelle avec des améliorations de son système P4P.



Une autre volonté de l’entreprise avec l’École Française de Prélèvement Mutli-Organes est de créer le HubLife. La mission de ce projet est d’améliorer la conservation des organes. En lien avec la vision de Simedys, cette mission novatrice permettrait de développer le monde chirurgical. De beaux projets, donc, dans un secteur médical en pleine transformation et à la recherche de nouveaux dispositifs innovants.