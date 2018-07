La fondation Somfy contre le mal-logement

Depuis quelques années, le Groupe Somfy, spécialisé dans la domotique, investit une partie de ses moyens humains et financiers dans la lutte contre le mal-logement avec la création de sa propre fondation, la fondation Somfy. Lors des Inattendus A But Non Lucratif de Lyon, nous avons rencontré Vincent Desfrasnes, directeur général de la fondation Somfy, pour nous présenter cette jeune initiative.

Un mécénat financier et humain

Créée en 2011, la fondation Somfy s’est donnée pour objectif de lutter contre le mal-logement. Un choix logique au vue de l’expertise de l’entreprise dans le domaine de l’habitat, son champ d’activité historique. La fondation finance et soutient de nombreuses associations luttant contre le mal-logement, tout en respectant leurs objectifs respectifs, qui peuvent varier. Elle permet également de créer un lien entre les associations qu’elle soutient pour une action plus globale et solidaire entre les associations. Mais en plus du financement, la fondation a mis en place un mécénat humain en mettant à disposition des associations ses salariés et leur expertise.

La fondation Somfy collabore avec des associations variées, en moyens d’actions, en influence et en taille. Elle soutient par exemple de grosses associations telle qu’Emmaüs, Habitat Humanisme ou encore la Croix Rouge. Mais aussi de petites associations locales, à proximité des personnes mal-logées.

Pour concrétiser cette volonté d’agir, la fondation Somfy a lancé les Petites Pierres, sont projet emblématique, qui constitue une plateforme de crowdfunding, un financement participatif pour lutter contre le mal-logement. En permettant à tous les acteurs de participer au financement des projets, la fondation étend l’action des associations et donc de la lutte contre le mal-logement.