Priorité éco: l’invité de Christine Ockrent

Les domaines du droit des affaires, des fusions et acquisitions ou encore du MMA sont souvent l’apanage des grands cabinets anglo-saxons ayant pignon sur rue. Pourtant, certains cabinets tirent leur épingle du jeu à l’image du cabinet Bersay fondé par Jérôme Bersay et qui annonce une forte croissance dans les mois à venir. Pour l’émission Priorité éco, Christine Ockrent analyse avec Jérôme Bersay les raisons de la réussite du cabinet.

Priorité éco: Bersay le cabinet de droit des affaires Made in France

Le domaine du droit des affaires a connu un véritable paradoxe; son essor a été stoppé net pendant la crise sanitaire mais la reprise s’est déroulée de manière spectaculaire.

“Au début de la crise sanitaire nous avions une douzaine d’opérations en cours. Onze ont été stoppées net », confie Jérôme Bersay , »Depuis quelques mois tout a bien repris et nous avons une croissance bien supérieure à ce que nous vivions avant la crise sanitaire en 2019.

Et les pratiques des entreprises ont changé avec la crise sanitaire, “la RSE et l’éthique sont devenus primordiales pour les salariés et les entreprises”, poursuit l’avocat.

En clair, les entreprises ont plus que jamais une nécessité de donner du sens à leur action et d’agir dans un système plus vertueux.

La clef du succès du cabinet Bersay se résume, selon son fondateur, sur l’approche locale qui est effectuée par ses collaborateurs. “Nous sommes un cabinet français qui a en face de lui de grands groupes anglo-saxons et notre plus value est de faire du sur mesure avec nos clients.”